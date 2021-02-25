اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 06:11 ص
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جهاز الشروق يقرر نقل شارع مصر لمكان آخر

الخميس، 25 فبراير 2021 06:00 ص
جهاز الشروق يقرر نقل شارع مصر لمكان آخر مدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس  جهاز مدينة الشروق، أنه قرر نقل شارع مصر بالمدينة لمكان آخر، لافتا إلى أن المكان الجديد ، يبعد عن الشارع القديم حوالى 20 متر فقط.
 
وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن الشارع الجديد أكثر حضاريا، وسيتم تنفيذ سور ، بحيث يصبح عن مكان مغلق علي اصحاب هذه المحلات، بدلا من كونهم متواجدين على الرصيف.
 
وأشار إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب هذه المحلات من الإيجار خلال فترة النقل ، موضحا أنه التقي بأصحاب هذه المحلات وأوضح لهم سبب النقل.
 
من ناحية أخرى، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم حصر الأراضى التي تم سحبها من الأفراد ، وجارى عرضها على هيئة المجتمعات ، لإعادة طرحها مرة أخرى.
 
 

المدن الجديده

مدينه الشروق

شارع مصر

اراضى وزاره الاسكان

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