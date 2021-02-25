جهاز الشروق يقرر نقل شارع مصر لمكان آخر

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق ، أنه قرر نقل شارع مصر بالمدينة لمكان آخر، لافتا إلى أن المكان الجديد ، يبعد عن الشارع القديم حوالى 20 متر فقط.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن الشارع الجديد أكثر حضاريا، وسيتم تنفيذ سور ، بحيث يصبح عن مكان مغلق علي اصحاب هذه المحلات، بدلا من كونهم متواجدين على الرصيف.

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب هذه المحلات من الإيجار خلال فترة النقل ، موضحا أنه التقي بأصحاب هذه المحلات وأوضح لهم سبب النقل.