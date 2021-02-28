رئيس جامعة بنى سويف يفتتح بنك الدم وتطوير المبنى الإدارى بالمستشفى بـ13 مليون جنيها

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، التوسعات الجديدة بالمستشفى الجامعي، والتى شملت إعادة تأهيل وتجديد بنك الدم، وتطوير المبنى الإدارى وتعلية الطابق الرابع وتركيب مصاعد جديدة، بتكلفة 13 مليون جنيه، بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، والدكتور حسام تمساح مدير بنك الدم وسط لفيف من الأساتذة والأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير بنك الدم شمل إعادة تأهيل كافة الأقسام والإدارات من غرفة استقبال المرضى والمتبرعين، ووحدة الصرف، ووحدة السيرولوجي، ووحدة المشتقات، بالإضافة إلى غرف التبرع، لافتاً أن التطوير شمل ميكنة كافة التعاملات داخل البنك ابتداءً من مرحلة أخذ العينات ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وسهولة الوصول إليها فى حالات الطوارئ خاصة الفصائل النادرة، حيث يقوم البرنامج بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين وكذلك التحاليل الخاصة بهم، بحيث تظل تلك المعلومات بالبنك للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، علما بأن البنك متصل بوزارة الصحة.

وأشار رئيس الجامعة أن الطابق الإدارى الجديد يضم الوحدة الحسابية، وشئون العاملين، وإدارة المخازن، والعلاج بأجر، كما شملت التوسعات تركيب عدد ثلاثة مصاعد جديدة داخل المستشفى للتسهيل على المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة.



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رئيس-جامعة-بنى-سويف-يفتتح-بنك-الدم-(5)



رئيس-جامعة-بنى-سويف-يفتتح-بنك-الدم-(6)



رئيس-جامعة-بنى-سويف-يفتتح-بنك-الدم-(7)



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