رئيس المكسيك يسعى للتوصل لاتفاق مع بايدن بشأن الهجرة .. تعرف على التفاصيل

فاطمة شوقى

قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، حتى يتمكن المكسيكيون من العمل بشكل قانونى فى الولايات المتحدة، مما يضمن أن القوى العاملة للمواطنين مهمة جدًا للتنمية الاقتصادية التجارية.من أمريكا الشمالية، حسبما قالت صحيفة "لا اكبانثيون" المكسيكية.

وقال الرئيس المكسيكى المعروف بـ"أملو": "لا أريد أن أؤذى الحساسيات، لكن شرارة التنمية فى أمريكا الشمالية هى المكسيك، لأسباب مختلفة ومن بينها نوعية قوتها العاملة، العمال المكسيكيون، قوتها، شبابها".

وأشارت الصحيفة إلى أن أملو سيعقد اجتماعا افتراضيا مع بايدن، والذى سيتناول فيه أهمية المكسيكيين فى الولايات المتحدة، وسيسعى إلى أن يدرك رئيس الولايات المتحدة أهمية القوى العاملة المكسيكية فى النمو والانتاج، وتقنينه وحماية حقوق الإنسان.

وقال أملو: "نحن نرتب بشكل أفضل تدفق المهاجرين، وتقنينه، وحماية حقوق الإنسان". "وفقًا لحساباتي، سيحتاج الاقتصاد الأمريكى إلى ما بين 600000 و800000 عامل مكسيكى سنويًا، وهو ما لا يتوفر لديه، على الرغم من الروبوتات والتقدم التكنولوجي. من الأفضل أن نتوصل إلى اتفاق جيد. "إذا لم يكن لديك عمالة مكسيكية، كيف تضمن زيادة الإنتاج فى الولايات المتحدة؟ هذا هو السبب فى أننا نقترح اتفاقية، الشيء الرئيسى بالطبع، الشيء الأساسي، هو أن نطور أنفسنا ".