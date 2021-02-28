اليوم السابع
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حملة لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بالمقطم.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 05:27 م
حملة لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بالمقطم.. صور حملة لتطعيم الأطفال ضد شلل الاطفال
كتبت ــ رحمة رمضان

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شهدت حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال الإجبارى بمنطقة المقطم المقطم والهضبة الوسطى، إقبالا كبيرا من المواطنين لتطعيم أبنائهم من سن يوم وحتى 5 سنوات، وسط الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما حرص ممثلو وزارة الصحة على استخدام مكبرات الصوت لتعريف المواطنين بتواجدهم وإمكانية الحصول على التطعيم المجانى ضد شلل الأطفال، كما حرصوا على الصعود للمواطنين بمنازلهم و طرق كافة الأبواب لضمان تغطيه كافة المنازل والأطفال بالمنطقة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.
 
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن مرض شلل الأطفال ليس له علاج والحل فى توفير اللقاح الخاص بالمرض، مضيفا أن الوزارة أطلقت حملة اليوم وتستمر لمدة 4 أيام وسيتبعها حملة أخرى بعد شهر .
 
وقال الدكتور علاء عيد لـ"اليوم السابع": الدولة وفرت اكثر من 36 مليون جرعة من التطعيم الفرنسى لشلل الأطفال وتم إنتاجه بتاريخ يناير 2021 بشكل خاص لمصر، وذلك لتطعيم جميع الأطفال المصريين ضد هذا النوع من الفيروس.
 
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التطعيم ضد شلل الاطفال

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التطعيم ضد شلل الاطفال

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التطعيم ضد شلل الاطفال
 
 
 

شلل الأطفال

الصحة

وزارة الصحة

حملة تطعيم شلل الأطفال

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