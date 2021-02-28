الصحة: حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد شهر من الآن

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن مرض شلل الأطفال ليس له علاج والحل فى توفير اللقاح الخاص بالمرض، مضيفا أن الوزارة أطلقت حملة اليوم وتستمر لمدة 4 أيام وسيتبعها حملة أخرى بعد شهر .

وقال الدكتور علاء عيد لـ"اليوم السابع": الدولة وفرت اكثر من 36 مليون جرعة من التطعيم الفرنسى لشلل الأطفال وتم إنتاجه بتاريخ يناير 2021 بشكل خاص لمصر، وذلك لتطعيم جميع الأطفال المصريين ضد هذا النوع من الفيروس.

وتابع : حملة التطعيمات تستمر 4 أيام للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات وتابع : التطعيم نقطتين بالفم وفرق التطعيم بمراكز الصحة سوف تمر على البيوت بجميع أنحاء الجمهورية ولا يشترط تواجد شهادة الميلاد للتطعيم.

وطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.