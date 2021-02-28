جو بايدن يوجه رسالة شكر إلى مجلس النواب الأمريكى بعد إقرار خطة الإغاثة

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة شكر إلى نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب بعد إقرار المجلس خطة الإغاثة الأمريكية التى قدمها فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى تحريك الاقتصاد الأمريكي.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرئاسى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "شكرا لكِ نانسى بيلوسى لقيادتك، وشكرا لكل عضو فى مجلس النواب الذى وافق على خطة الإغاثة الأمريكية".

وأضاف :"الآن، يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ولا يوجد وقت نضيعه. إذا تصرفنا بسرعة وحسم، يمكننا فى النهاية التغلب على هذا الفيروس وتحريك اقتصادنا".



جو بايدن عبر تويتر

من جانبه، أشادت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بإقرار مجلس النواب فى الولايات المتحدة، خطة الإغاثة التى تقدم بها جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم :"صوت مجلس النواب لتمرير خطة الإغاثة الأمريكية. هذه خطوة حاسمة نحو توفير الإغاثة لأولئك الذين يحتاجون إليها، وتطعيم الناس، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وإعادة الأمريكيين إلى العمل.

ودعت كامالا هاريس مجلس الشيوخ الأمريكى، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لدفع مشروع القانون إلى الأمام، بحسب قولها.

وشهدت جلسة التصويت فى مجلس النواب الأمريكى، انضمام اثنين من الأعضاء الديمقراطيين فى المجلس ذى الأغلبية الديمقراطية إلى نواب الأقلية الجمهورية فى معارضة حزمة المساعدات الاقتصادية التى يرونها مكلفة للغاية.

وبعد موافقة مجلس النواب، من المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكى، حيث تسعى هذه الخطة تعزيز حملات التطعيم والاختبارات وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الأمريكى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.