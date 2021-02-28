تونس تسجل 662 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الأحد تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 233 ألفا و277 حالة، كما تم تسجيل 27 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8001 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل شفاء 387 حالة من الإصابة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و252 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 266 حالة، إلى جانب 102 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.