تكدس مرورى للسيارات بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال.. فيديو

شهد محور صفط اللبن تكدسا في حركة السيارات، بسبب زيادة الأحمال على الطريق للقادم من الدائرى اتجاه جامعة القاهرة، ويعمل رجال المرور على فك الزحام وتسيير حركة السيارات، كما تسببت فى بطء حركة سير السيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه الى شارع السودان وجامعة القاهرة.

تنسق الإدارة العامة للمرور، بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة المائية والأتربة والرياح لاتخاذ اللازم، خاصة فى الطرق السريعة بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الارصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات لرصد أى معوقات مرورية فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.