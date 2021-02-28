تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي يزيد فرص تعاونها فى البحث العلمى

كتب محمد صبحى

قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى ، إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أعلنت مؤخرا تصنيف الدول التى حققت تقدم ملحوظ فى مؤشر المعرفة العالمى وكانت من بينها مصر حيث قفزت 10 مراكز .

وأضاف "رفعت" فى تصريح لـ " اليوم السابع " أن هذا التقدم ينعكس بدرجة كبيرة على دور مصر فى وسط العالم، حيث إن تقدم مصر فى هذا المؤشر الذى يحتوى العديد من المؤشرات الفرعية منها التعليم قبل الجامعى والبحث والتطوير والعديد من العوامل هذا ينعكس أولا على تحسين وضع مصر التصنيفى بصفة عامة، ويرفع فرص مصر من التعاون العلمى مع الدول المختلفة، كما أنه يشجع ويثمن الباحثين المصريين

وكان تقرير لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلن عن أكثر الدول التي حقَّقت تقدماً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.

وأوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز عن تصنيف عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 82 لتصبح مصر في المرتبة الـ72 في تصنيف 2020، من أصل 138 دولة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى اعتلاء مصر والسعودية ترتيب الدول الأكثر تقدما في المراكز خلال عام 2020، حيث حققت كلا الدولتين تقدما 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بالتقدم 7 مراكز ثم جاءت ألمانيا وألبانيا في المرتبة الثالثة بالتقدم 6 مراكز في التصنيف.