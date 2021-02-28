اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواقع للأحوال المدنية تعمل يوم الجمعة تيسيرا على المواطنين

الأحد، 28 فبراير 2021 12:12 م
تعرف على مواقع للأحوال المدنية تعمل يوم الجمعة تيسيرا على المواطنين الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يسرت وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على خدمات الأحوال المدنية بسهولة ويسر، وتجنب الزحام، حيث قررت تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة.
 

ينشر اليوم السابع المواقع التي تعمل يوم الجمعة، وهي:

 
• مول سيتى ستارز (بمحافظة القاهرة).
• مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).
• ميناء القاهرة الجوى.
• مول ستى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة).
• مول العرب (بمحافظة الجيزة).
• مول طنطا (بمحافظة الغربية).
• المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
 
 

الأحوال المدنية

الداخلية

استخراج الاوراق الثبوتية

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة