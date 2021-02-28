تعرف على مواقع للأحوال المدنية تعمل يوم الجمعة تيسيرا على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

يسرت وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على خدمات الأحوال المدنية بسهولة ويسر، وتجنب الزحام، حيث قررت تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة.

ينشر اليوم السابع المواقع التي تعمل يوم الجمعة، وهي:

• مول سيتى ستارز (بمحافظة القاهرة).

• مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

• ميناء القاهرة الجوى.

• مول ستى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة).

• مول العرب (بمحافظة الجيزة).

• مول طنطا (بمحافظة الغربية).

• المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.