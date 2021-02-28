تعرف على أماكن الفرق الثابتة لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت صباح اليوم الأحد، الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، من خلال 240 فرقة طبية ثابتة ومتحركة فى المدن المختلفة لتطعيم 69263 طفل بالمحافظة.

خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عدة فرق ثابتة بالمدن المختلفة تعرف على أماكنها، أولا أماكن الفرق الثابتة بمدينة الغردقة "جمعية الشبان المسلمين، ومسجد الهداية بزرزارة، مسجد الرحمن الرحيم خلف الشوربجى بالسلام، زاوية العبابدة بالعرب، مسجد فاطمة الزهراء بالأحياء، مسجد مبارك 11، ومسجد عمارات الجيش، وحدة الأحياء، المركز الحضري، مستشفى الجونة ، مسجد النور المحمدي ، مسجد النجدة، مكتب صحة الغردقة، المستشفى العام، مسجد الشعراوى بالاستاد، مسجد على مصيلحي، زاوية الشيخ الشاذلى بالملاحة، زاوية الليثى بجبل العفش، رعاية الطفل".

وكذلك من ضمن الفرق الثابتة بمدينة الغردقة ، " كنيسة الانبا شنودة ، مسجد الدهار زاوية القلعة بحفر الباطن، مسجد الشيخ شحات، مسجد اسامه بن زياد حفر الباطن ، مسجد حمزه أول الكهف، وحدة الميناء الصحية ، زاوية العبابدة بالصيادين، مسجد عمر بن الخطاب بابو العباس، كنيسة أبانوب بأبو العباس، المسجد القطري، مسجد اليسر بأبو نواس، مسجد مبارك 8، مستشفى الكوثر، زاوية حرفش، وسكن كلية التربية بابو عشرة، مسجد الاسراء والمعراج بشارع المدارس " ، على ان يتم التطعيم فى تلك الاماكن " الفرق الثابتة" بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا والفرق المتحركة من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

وعن الفرق الثابتة بمدينة سفاجا " وحدة سفاجا الصحية ، ووحدة أم الحويطات الصحية ، ومستشفى سفاجا، وفى مدينة القصير مكتب الصحة، ورعاية الطفل، وووحدة الأمل، ووحدة الحمروين، وفى مدينة مرسى علم، مركز صحة ووحدة مرسى علم، وفى الشلاتين، وحدة الشلاتين، مستشفى الشلاتين، ووحدة ابو رماد ووحدة حلايب، وفى مدينة رأس غارب، مكتبة صحة غارب، ووحدة الأمل، ومستشفى غارب المركزي " .

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل 3 مارس، وذلك تنفيذًا للخطة القومية التى تهدف أن تكون مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

وأكد مدير مديرية الصحة بالبحر الاحمر أن الحملة تستهدف تطعيم (69263) طفل بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة (240) فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.

فرق التطعيم

وحدة طب صحة الأسرة بالبحر الاحمر