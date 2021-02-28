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تطورات جديدة في قضية مقتل شاب على يد عاطلين بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

الأحد، 28 فبراير 2021 02:00 ص
تطورات جديدة في قضية مقتل شاب على يد عاطلين بسبب خلافات بينهما فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثة شاب قتل على يد عاطلين فى الجيزة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، ومعرفة الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته.

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى الجيزة. ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، والتخلص منه بمدخل عقار، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمدخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، وتبين أن المجني عليه قتله عاطلان، بسبب خلافات بينهم، وتخلصوا منه بمدخل العقار وفروا هاربين، بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

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