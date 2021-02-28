اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:58 م
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تطعيم أكثر من 20 مليون شخص ضد كورونا فى بريطانيا

الأحد، 28 فبراير 2021 05:29 م
تطعيم أكثر من 20 مليون شخص ضد كورونا فى بريطانيا بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن سعادته البالغة لتطعيم أكثر من 20 مليون شخص في البلاد ضد فيروس كورونا.
وقال هانكوك - في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الأحد "أشعر بسعادة بالغة بعد وصول عدد الذين تلقوا اللقاح إلى أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة".
وأعرب عن شكره للفريق القائم على عمليات التطعيم في المملكة، مضيفًا: "أرغب في شكر كل شخص تقدم للتطعيم ضد كورونا، لأننا واثقون تمامًا من أن اللقاح يحميك ويحمي مجتمعك وهو أيضًا الطريق للخروج من هذا لنا جميعًا".
وتابع قائلًا: "إن الطريق لا يزال طويلًا .. ولكننا نخطو خطوات كبيرة".


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