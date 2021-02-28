تضامن دمياط تحقق فى واقعة اعتداء نزيل دار أيتام على آخر بفارسكور

دمياط معتز الشربينى

رصدت مديرية تضامن دمياط مقطع متداول يظهر إعتداء نزيل على آخر بمؤسسة تربية بنين فارسكور بالضرب والتنمر، وأشار بيان صادر مساء اليوم الأحد عن التضامن الإجتماعي يفيد قيام حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط باستدعاء مجلس إدارة جمعية تربية البنين بفارسكور، الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة لاجتماع عاجل بمقر المؤسسة لبحث تكليف فريق التدخل السريع بالمديرية ومدير إدارة فارسكور الإجتماعية بالنزول حالاً والتحقيق في الواقعة .

كما تقرر إحالة مدير الدار والمشرفين المسئولين للتحقيق العاجل، تكليف لجنة حماية الطفل الفرعية بمتابعة التحقيقات والعرض، تكليف ادارة الأسرة والطفولة بالمتابعة والعرض .

كما يؤكد حسام عبد الغفار أن على المتابعة الفورية من الجهات سالفة البيان لحين إنتهاء التحقيقات، وأن تضامن دمياط ستراعى ما يحقق المصلحة الفضلى لأبنائها .