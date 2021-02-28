تحرير 13 محضرا وضبط لحوم وأغذية منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتهم بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة في الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث أسفرت نتيجة المرور عن ضبط 40 كيس كوكي أجنحة زنة العبوة 700 جرام، مخالفا للقرار 330 وضبط 5 كراتين مكرونة، كل كرتونه بداخلها 20 كيس زنة الواحد 350 جراما، مخالفا للقرار 330. وضبط 100 كيس مقرمشات بمحل بدون ترخيص.

كما تم خلال الحملات ضبط 500 قطعة لحام مواسير سباكة مجهولة المصدر، وتحرير 13 محضر عدم وجود شهادة صحية، كما تم بتوجيهات المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتاكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى تشكل لجنة من جبريل بكرى مديرعام التجارة الداخلية ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى المفتشين بالمديرية، وتم ضبط 250 كيلو دواجن( ربع طن ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي باحدى الثلاجات قبل طرحها بالاسواق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3247 جنح ضد ا ج ش، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق تم افتتاح مركز خدمة مواطنين بمدينة الزينية بمعرفة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس عبدالرازق الصافى وكيل مديرية تموين الأقصر، وعبدالرزاق عمر مدير ادارة تموين الزينية.

وكان قد أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق، وذلك تحت إشراف عبد الرازق الصافي محمد وكيل المديريه، حيث تصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمبادره بالسوق الحضري.



افتتاح مركز خدمة مواطنين بمدينة الزينية



المضبوطات بحملات التموين



ضبط لحوم منتهية الصلاحية بالاقصر