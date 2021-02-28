اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

الأحد، 28 فبراير 2021 05:25 م
تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة غسيل أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب والحفارات واللوادر والأوناش وماكينات الديزل متنوعة الأحجام ومناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة،  حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه تقريباً.

 

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد الكشف عن ممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.


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