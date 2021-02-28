إجراءات احترازية فى أول يوم بامتحان الترم الأول للصف الثانى الثانوى.. صور

كتب _ محمود طه حسين

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام، فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

ونظمت المدرسة بقيادة حسين عبد الحكيم مدير المدرسة دخول الطلاب، حيث يتم قياس حرارة الطلاب بكواشف حرارية، ومرور الطلاب من بوابات تعقيم إضافية وتحقيق التباعد فيما بينهم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الإمتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الإتصالات وعليه فإن الطلاب في المحافظات سوف يستكملون الإمتحانات على فريقين خلال اليوم حسب الصف الدراسى، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى اليوم الأحد إمتحان مادة اللغة العربية والجبر والهندسة وحساب المثلثات.

ويبدأ امتحان طلاب 15 محافظة من التاسعة صباح اليوم فى اللغة العربية وهم طلاب محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر من العاشرة صباحا امتحان اللغة العربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من توزيع الطلاب تخفيف العبء على شبكات الإنترنت ومنصة الامتحان.



تطبيق الاجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول الامتحانات (1)



تطبيق الاجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول الامتحانات (2)



تطبيق الاجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول الامتحانات (3)



تطبيق الاجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول الامتحانات (4)