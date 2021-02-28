انطلاق القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بحى الأسمرات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض ومركز تعليم الكبار "القافلة التنموية الشاملة فى حى الأسمرات"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وضمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة 10 عيادات طبية شملت تخصصات "امراض صدرية، جلدية، جراحة، باطنة، رمد، أنف واذن، امراض النساء، والتوليد، اطفال، عيادة للقلب وعيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر" إلى جانب صيدلية القافلة التى قامت بصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى كورسات تنمية بشرية للسيدات، حول فيروس كورونا وطرق الانتشار والعدوى وكيفية الوقاية، الإدمان وأسبابه، المشاكل النفسية التى تؤدى الى الإدمان، نتائج الإدمان على جسم الإنسان وايضا الزيادة السكانية واثرها على المجتمع والاشخاص، الصحة النفسية للمرأة وكيفية الحفاظ على التوازن النفسى لتنشئ جيلا صالحا، دور المرأة فى زيادة وعى الاسرة للمحافظة على الموارد وبعض السلوكيات الصحية، والصحة الانجابية، الرضاعة الطبيعية وأسباب ومخاطر الانيميا، تأثير السمنة على الأسرة والمجتمع.

وفى محور محو الأمية بالقافلة تم عقد امتحان تحديد مستوى لعدد 194 فردا، وسيتم فتح فصول لمحو الأمية لهم عن طريق التعاقد الحر مع طلاب جامعة عين شمس، كما تم عمل استكتاب لعدد 29 فردا.

وفى المحور الطبى تم استقبال 27 حالة بعيادة القلب، 46 بعيادة الأمراض الصدرية، 37 بعيادة الجراحة العامة، 81 بعيادة الرمد، 32 بعيادة النساء والتوليد، 70 بعيادة الأنف والأذن، 120 بعيادة الأطفال، 42 بعيادة الباطنة، 63 بعيادة الجلدية بإجمالى 518 فرد.

كما تم تحويل 58 حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس ضمت 20 حالة جراحة، 36 رمد، حالة باطنة.