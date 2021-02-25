اليوم السابع
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حى الأسمرات.. سكن آمن وحياة كريمة.. فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 07:50 م
حى الأسمرات.. سكن آمن وحياة كريمة.. فيديو حى الأسمرات -أرشيفية
كتبت هند مختار

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نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لتطوير حى الأسمرات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 

حياة كريمة

الاسمرات

الحكومة

مجلس الوزراء

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