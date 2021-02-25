حى الأسمرات.. سكن آمن وحياة كريمة.. فيديو

نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لتطوير حى الأسمرات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
حى الأسمرات.. سكن آمن وحياة كريمة.. فيديوالخميس، 25 فبراير 2021 07:50 م
حى الأسمرات -أرشيفية
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