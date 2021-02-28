اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

الأحد، 28 فبراير 2021 08:40 ص
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء دكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فرق طبية بشمال سيناء الانتشار لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال والمقرر لها أن تستمر لمدة 4 أيام، حيث استقبلت الأطفال بالنقاط الطبية المقررة لاجراء التطعيم وتشمل مستشفيات ووحدات صحية ومساجد .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأشار الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وأن التطعيمات عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

وناشد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

وأشار فتحي عثمان، مسئول التثقيف، إلى أن هناك تواجدا دائما للمثقفين الصحيين للتنسيق مع الجهات المختلفة طوال الحملة لحث المواطنين على إيجابية المشاركة، لافتا إلى تعاون عدد من الجهات الشريكة من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال .

 

 

 


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