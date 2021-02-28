انتظام الحالة المرورية بشارع التسعين فى التجمع الخامس بالاتجاهين.. فيديو

كتبت أمنية الموجى

انتظمت حركة مرور السيارات بشارع التسعين بالتجمع الخامس اليوم الأحد في الاتجاهين، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس تجاه البساتين وزهراء المعادى.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة المائية والأتربة والرياح لاتخاذ اللازم خاصة فى الطرق السريعة بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الارصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.