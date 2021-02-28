اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021.. انتهاء تقييم التيرم الأول بامتحان موحد

الأحد، 28 فبراير 2021 03:18 م
امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021.. انتهاء تقييم التيرم الأول بامتحان موحد امتحان الصف الرابع الابتدائي
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائى من تقييم الفصل الدراسى الأول بامتحان موحد متعدد التخصصات فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والرياضيات والعلوم.

امتحان الصف الرابع الابتدائي 

وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الإحترازية، حيث بدأ الامتحانات اليوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل، ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط، بالنسبة لصفوف النقل.
 
وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وجاء جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").
 

التربية والتعليم

امتحان الصف الرابع الابتدائي

امتحانات متعددة التخصصات

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة