امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021.. انتهاء تقييم التيرم الأول بامتحان موحد

كتب ـ محمود طه حسين

انتهى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائى من تقييم الفصل الدراسى الأول بامتحان موحد متعدد التخصصات فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والرياضيات والعلوم.



امتحان الصف الرابع الابتدائي وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الإحترازية، حيث بدأ الامتحانات اليوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل، ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط، بالنسبة لصفوف النقل.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.