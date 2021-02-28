وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 1536 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 511 ألفا و994 حالة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع 72 مليونا و806 آلاف و180 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.