النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة بمدينة السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية، وذلك لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وبإجراء تحريات رجال المباحث، تبين أن التحريات، أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية فى مدينة السلام، وأن ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب في نشوب الحريق.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات. كما قام رجال الإطفاء بعمليات التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.