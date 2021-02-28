المتهمون بالنقيب عن الآثار داخل مصنع بأبو النمرس: استعنا بدجال للوصول للكنز

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار، داخل مصنع غير مرخص، بمنطقة ابو النمرس في الجيزة، أنهم استعانوا بدجال، أوهمهم بوجود كنز فرعوني، أسفل المصنع، فاستعانوا بعمال للحفر، وبدأوا في التنقيب، وتمكنوا من الوصول لحفرة عميقة، إلا أنهم لم يعثروا على أي قطع أثرية.

أضاف المتهمون أنهم قرروا استمرار الحفر، أملا في الوصول للكنز، حيث أكد لهم الشخص الدجال، حقيقة وجود كنز فرعوني، وكان الاتفاق على بيع القطع الأثرية، وبيعها وتقسيم قيمتها بينهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين يبلغ عددهم 8 أشخاص، بينهم ربة منزل تحمل جنسية دولة عربية، وزوجها يحمل جنسية دولة إفريقية.

وتوصلت التحريات أن المتهمون لم يتمكنوا من العثور على أي قطع آثرية، وأنه تم إحباط محاولاتهم، قبل وصولهم لأي كنوز فرعونية كانوا يبحثون عنها، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وموتور لشفط المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن اكتشف المشاركين في حملة خاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وجود أعمال حفر داخل مصنع بدون ترخيص، فتم إخطار ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد داود، رئيس مباحث أبو النمرس، وتمكنوا من ضبط 8 متهمين، وتم العثور على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم في التنقيب، وتم التحفظ عل الأدوات المستخدمة في التنقيب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.