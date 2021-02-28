الصحة: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجارى

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه ب لقاح كورونا نهاية الأسبوع الجارى، بالتزامن مع وصول ملايين الجرعات من اللقاح الخاص بكورونا.

وأضافت الوزارة، أن الموقع الالكترونى لتسجيل وحجز اللقاح يعمل حاليا ويستطيع الجميع التسجيل وتابعت مع أول 3 ساعات من فتح الموقع سجل 18 الف مواطن .

وتابعت، أنه سيتم توفير جرعتين من اللقاح لكل مواطن بين الجرعة الأولي والثانية 21 يوما، مشيرة إلي أنه مع توفير كميات أكبر من اللقاح سيتم التوسع في الفئات المختلفة للحصول علي التطعيم .

وأوضحت، أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال التى انطلقت اليوم وعلي مدار 4 ايام يشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطحية و2000 سيارة اسعاف و800 سيارة قوافل علاجية، وسيتم عمل حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال بعد شهر من الان يستفيد منها 17 مليون طفل .