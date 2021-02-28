السعودية تسجل 322 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 322 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و294 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 377 ألفا و393 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و494 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين 368 ألفا و305 حالات.

وأشار العبدالعالي إلى أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 780 ألفا و667 شخصا، حيث تشهد مراكز تلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة توسعا وازديادا، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح.