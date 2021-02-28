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الجيش اليمنى يعلن تدمير مدرعة وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى غرب مأرب

الأحد، 28 فبراير 2021 05:37 م
الجيش اليمنى يعلن تدمير مدرعة وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى غرب مأرب الجيش اليمنى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اليمنى تدمير مدرعة وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي غرب مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسئولين ليسوا جادين في السلام.

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تدين المملكة المتحدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، إنها تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسؤولين ليسوا جادين في السلام، ناهيك عن حماية الشعب اليمني".

 

 


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