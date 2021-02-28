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الجامعات تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:00 ص
الجامعات تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا امتحانات الجامعات
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الحكومية والخاصة اليوم الأحد، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ثانى أيام الامتحانات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة الوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة .
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة تتم بالتبادل بين الكليات وذلك لتجنب الزحام وضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .
 
وأضاف الخشت أن الجامعة خلال أغسطس الماضى من تعديل لوائح 1325 دراسية وذلك للسماح بإجراء امتحانات اون لاين.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة منحت الطلاب الحق فى اختيار آلية إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول سواء كانت اون لاين أو حضوريا لافتا إلى أن هناك عدد من الكليات تجرى الامتحانات اون لاين والأخرى فصلت إجراؤها حضوريا .
 
وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الماضى لطلاب السنوات النهائية .
 
وذكر الدكتور محمد الخشت أن هناك فرصة ثانية للطلاب المعتذرين عن الامتحانات بموجب عذر مقبول، لافتا إلى أن هناك فرصة ثانية للطلاب الممتحنين بنظام الأون لاين 
 
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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امتحانات الجامعات

الفصل الدراسى الثانى

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