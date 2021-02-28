البيت الأبيض: مستعدون للانخراط فى الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

كتب أحمد عرفة

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية محبطة بسبب رفض إيران للمحادثات غير الرسمية مع القوى الأمريكية والأوروبية بشأن الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى: نشعر بإحباط من رفض طهران إجراء مفاوضات بشان الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستعدون للانخراط في الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنتشاور مع مجموعة 5+1 لإيجاد سبيل للمضي في محادثات مع إيران.