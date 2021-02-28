اليوم السابع
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البيت الأبيض: مستعدون للانخراط فى الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

الأحد، 28 فبراير 2021 09:52 م
البيت الأبيض: مستعدون للانخراط فى الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى متحدثه البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية محبطة بسبب رفض إيران للمحادثات غير الرسمية مع القوى الأمريكية والأوروبية بشأن الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى: نشعر بإحباط من رفض طهران إجراء مفاوضات بشان الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستعدون للانخراط في الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنتشاور مع مجموعة 5+1 لإيجاد سبيل للمضي في محادثات مع إيران.

 

 


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