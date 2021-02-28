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البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثى على السعودية

الأحد، 28 فبراير 2021 07:33 م
البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثى على السعودية الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أدان البرلمان العربى هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الناضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها ميليشيا باليمن باتجاه المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اعترض التحالف طائرة دون طيار مفخخة سادسة كانت باتجاه المملكة.

وأمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربى أن الهجوم الباليستي والمسيرات المفخخة محاولات من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، كما أعلنت اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط، كما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أنه خلال ساعتين.

 

 


البرلمان العربى

الحوثيين

السعوديه

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