اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يطالب السلطات فى ميانمار بإيقاف استخدام القوة ضد المدنيين

الأحد، 28 فبراير 2021 05:44 م
الاتحاد الأوروبى يطالب السلطات فى ميانمار بإيقاف استخدام القوة ضد المدنيين ميانمار
كتب أحمد عرفة

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أكد الاتحاد الأوروبي، أن على السلطات في ميانمار وقف استخدام القوة ضد المدنيين والسماح بحرية التعبير، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 18 قتلوا في ميانمار اليوم الأحد عندما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى احتجاجات شهدتها البلاد في الأول من فبراير.

وأضاف:"على مدار اليوم، وفي عدة مواقع بأنحاء البلاد، تصدت قوات الشرطة والجيش للمتظاهرين السلميين، مستخدمة القوة القاتلة وقوة أقل فتكا أدت - بحسب معلومات موثوقة تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - حول مقتل ما لا يقل عن 18 وإصابة أكثر من 30".

 

 

 


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