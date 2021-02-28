الإمارات: نؤيد الجهود الأممية والسعودية للدفع بالعملية السياسية فى اليمن

إيمان حنا

أكد وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، دعم بلاده للحكومة اليمنية إزاء الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى تأييدها للجهود الأممية وجهود المملكة العربية السعودية للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن والمنطقة. وفق سبأ .

ومن جانبه شرح وزير الخارجية اليمنى أحمد بن مبارك خلال لقائه الشيخ شخبوط آخر التطورات على الساحة اليمنية ، وقال ان ميليشيات الحوثي "تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للأجندة الإيرانية".

وأكد في ذات الوقت أن تلك الأوهام والمساعي الخائبة اصطدمت ببطولات وتضحيات الجيش الوطني وما يسطره من بطولة وفداء في مأرب وفي كل سهول وجبال اليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد وزير الخارجية اليمني، حرص حكومة بلاده والتزامها بتحقيق السلام والتفاعل الإيجابي مع كل الجهود الأممية، وقال إن تلك الجهود "تجابه بصلف ومراوغة من قبل ميليشيات الحوثي التي تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للإجندة الإيرانية" .