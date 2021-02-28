وقال دوق كامبريدج - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مكالمة بالفيديو أجراها دوق ودوقة كامبريدج مع سيدتين تلقيا اللقاح المضاد للفيروس اليوم - "إنه كان من الضروري أن تستمر جهود التلقيح ضد فيروس كورونا، لكي يشعر الشباب بأنه من المهم حقا أن يحصلوا عليه".

وأعربت إحدى السيدتين عن القلق الذي ساورها إزاء تلقي اللقاح بسبب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحدث مع أفراد من عائلتها تلقوا التطعيم - والمختصين الطبيين - شجعها على الحصول عليه.

يذكر أن أكثر من 19.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" - وفقا لما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة من الحكومة البريطانية - في حين تجاوز عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الثانية 760 ألف شخص.



