الأمير أندرو يغيب عن موكب الملكة فى احتفالات"Trooping the Colour".. اعرف السبب

كتب إيهاب محمد

من المقرر أن يفوت الأمير أندرو فرصة حضور احتفال "Trooping the Colour" مرة أخرى هذا العام، والذى يتوافق مع عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ويأتى تغيب الأمير البريطانى المتكرر عن الفعاليات الملكية بسبب علاقته وصلته برجل الأعمال المنتحر، جيفري إبستين، الذى واجه اتهامات استغلاله جنسيا لقاصرات..



الأمير أندرو والملكة اليزابيث

تراجع الأمير أندرو، الذي لم يظهر في صور زفاف ابنته الأميرة بياتريس، عن الحياة العامة في عام 2019 بعد اتهامات حول علاقة بجيفرى إبستين، الذى ربطته به علاقة صداقة، فيما تزعم مصادر ملكية، لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الدوق يعتزم العودة إلى واجباته "لخدمة بلاده".



اللواء رولاند ووكر

ومع ذلك، يُعتقد أن الملكة وكبار أفراد العائلة المالكة أقل حرصًا على الفكرة، ومن المقرر أن يغيب أندرو الآن عنفرقة Trooping the Colour في 12 يونيو، والذي يصادف الذكرى 95 لميلاد الملكة إليزابيث.

سيكون هذا الحدث هو أول مناسبة ملكية مهمة منذ اندلاع فيروس كورونا، وسيحل محل الأمير أندرو، اللواء رولاند ووكر، وهو أحد المحاربين المخضرمين الذي تعرضت سيارته لتفجير في يناير 2010 بعبوة ناسفة وضعتها حركة طالبان في هلمند، وفي وقت لاحق من ذلك العام حصل على وسام الخدمة المتميزة من الملكة في قصر باكنجهام.

يأتي قرار غياب الأمير أندرو لعلاقته القريبة مع جيفري إبستين المدان بجرائم الجنس مع الأطفال، والذي انتحر في السجن في نيويورك، كما يواجه أندرو اتهامات من ضحية مزعومة تدعى فيرجينيا روبرتس، بأنها أجبرت على ممارسة الجنس معه في ثلاث مناسبات عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا في عام 2001.



فرجينيا روبرتس

ورداً على الغضب بشأن مزاعم السيدة "روبرتس" ، أجبر ابن الملكة البريطانية، على التخلي عن واجباته الملكية والتنحي عن جميع رعايته الخيرية، ودعا محامو ضحايا إبستين الأمير لتقديم نفسه لمقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن أوضحت الوكالة الأمريكية أنها ترغب في التحدث معه.

لكنه لم يجر حتى الآن مقابلة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على الرغم من زعمه أنه تواصل مع وزارة العدل الأمريكية ووافق على التعاون مع تحقيقاتهم، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".



