استهداف تطعيم 24026 طفلا ضد مرض شلل الأطفال بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الصحة بجنوب سيناء، استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى انطلقت، اليوم الأحد، فى جميع مدن المحافظة، من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة بالشوارع ومن شقة إلى شقة وبجميع وديان المحافظة.

وأضاف وكيل الصحة بجنوب سيناء، أن الحملة تستهدف تطعيم 24026 طفلا من سن يوم وحتى سن 5 سنوات، ويشارك فيها حوالى 120 فريقا طبيا مدربا تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل الصحة بجنوب سيناء والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى التطعيمات بجنوب سيناء.

وتابع أن الحملة، ستستمر فى تحقيق الهدف منها نحو مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوقيد 19، وتقديم الخدمة التطعيمية لجميع الأطفال فى العمر المستهدف للتطعيم.