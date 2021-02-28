استمرار حملات رفع الإشغالات وأعمال النظافة ورصف الشوارع بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة ، والمرافق الحيوية ، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتواصل مع المواطنين ميدانياً ، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين ، كما شهدت أعمال رصف الطرق ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

فأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على بدء التشغيل التجريبى لمركز خدمة المواطنين تموين بندر الحامول ، وذلك بعد التحديث وتشغيل المركز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات التموينية لأهالى المركز، وسهولة إنهاء أى إجراءات تتعلق بالتموين، بالتنسيق مع ادارة تموين كفرالشيخ، بالإضافة إلى المرور على مدرستى الحامول الثانوية التجارية بنات، والحامول الثانوية بنات، للتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس .

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع بقايا تراكمات مياه الأمطار بالقرى، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الحكومية والخدمية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن متابعة دخول الطلاب للجان الامتحانات، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد، لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا .

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بدائرة الوحدة المحلية بقرية الروضة، بالإضافة الى متابعة بدء أعمال تطوير الكهرباء بقرية الفقهاء القبلية، بالتنسيق مع هندسة كهرباء سيدى سالم، فضلاً عن رفع كفاءة وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرى منشأة عباس، والورق.

وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال تطهير مسقى عمار بشباس الشهداء، حيث تم تنظيفه وتسليكه من الحشائش، وذلك لتُسهل عمليتى الرى والصرف الزراعي، بالإضافة الى متابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالمدارس.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال صيانة وتسليك خطوط الصرف الصحى بالعمارات السكنية بالمنطاوى، وكذا خطوط خفض المنسوب بقرية منية قلين، بالإضافة الى الصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحي، وتغيير الأغطية التالفة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، امتحانات الفصل الدراسى الاول، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة باللجان، حفاظاً على الصحة العامة للطلاب والملاحظين، بالإضافة الى متابعة استمرار أعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بالأماكن التى تتعرض لتجمعات المياه بأرض الجونة، وكذا ردمها وتجريفها وتمهيدها وتغطيتها بالرمال لتسهيل حركة المواطنين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرش والتطهير للمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين أثناء تأدية الامتحانات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالى تولى اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.



الرصف بالانترلوك



جانب من اعمال الرصف