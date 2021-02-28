استقبال طلاب جامعة بنها لأداء الامتحانات بالتعقيم والكواشف الحرارية.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبلت كليات جامعة بنها، الطلاب فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية ونشر بوابات التعقيم والكواشف الحرارية على مداخل الكليات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من كليات الجامعة، بحضور عمداء تلك الكليات ووكلائها، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.

واطمأن "الجيزاوى"، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الجولة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليات ومتابعة تطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب، بالإضافة الى إجراءات التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وقال "الجيزاوى"، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.