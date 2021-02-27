تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم سبيد ميديكال قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثاني على التوالي، بحجم تداول بلغ 194.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 648.8 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 153.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 492.2 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث " البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 6.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 375.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 396 مليون ورقة وبقيمة تداول 350.4 مليون جنيه، ثم " ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 28.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 339.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري" بحجم تداول بلغ 180.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 195.6 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 33.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 195.2 مليون جنيه، ثم "الدلتا للسكر" بحجم تداول 15.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.2 مليون جنيه، وفى التاسع "ابن سينا فارما" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 172.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 480.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 167.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.