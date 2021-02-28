اختبار جديد لاكتشاف متغيرات فيروس كورونا في غضون 24 ساعة فقط

كتبت إيناس البنا

طور باحثون من الدنمارك والممكلة المتحدة اختبارًا جديدًا سريعًا يمكنه اكتشاف ما إذا كان شخص ما يحمل أنواعًا جديدة معدية من كورونا في غضون 24 ساعة فقط.

ووفقًا لجريدة "telegraph" يحدد العلماء حاليًا طفرات الفيروس باستخدام عملية طويلة ومكلفة تُعرف باسم "التسلسل"، حيث يتم تحليل المادة الجينية للفيروس على مدى أسبوع، ومع ذلك، فقد تم الآن تطوير اختبار يحتمل أن ينقذ الأرواح والذي يمكن أن يقضي بسرعة على الأشخاص المصابين بسلالة مختلفة قبل أن ينشروها للآخرين ولا يمكن احتواؤها.



اختبار جديد لمتغير كورونا فى 24 ساعة

تعاون علماء من Novozymes في الدنمارك، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية، مع جامعة أكسفورد لإنشاء طريقة للكشف مماثلة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الحالي (PCR).

ووفقًا للعلماء، يحدد الاختبار المتغير الذي يحمله المريض في أقل من 40 دقيقة، مع معالجة النتائج وتسليمها في غضون 24 ساعة، ويمكن تحليل ما يصل إلى 120 عينة في غضون ساعتين، وإذا تم نشره على نطاق واسع، فسيوفر ذلك الوقت والمال، ويساعد على ضمان عدم تهرب المتغيرات الجديدة من كورونا من الاكتشاف.

تشير الدراسات الأولية إلى أنه اختبار دقيق للغاية، وسيتم إتاحته على أساس غير ربحي عند الانتهاء من التجارب، حيث يمكنه اختبار أنواع مختلفة من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل ويمكن توسيعه بسهولة للآخرين.

قال البروفيسور أستريد إيفرسن، أستاذ علم الفيروسات وعلم المناعة في جامعة أكسفورد: "سيكون من المؤسف أن تنتشر مثل هذه المتغيرات بين السكان لأنها قد تقوض السيطرة على الوباء، مضيفًا: "سواء كنت تستخدمه كجزء من الاختبار التشخيصي أو كاختبار إضافي على جميع العينات الإيجابية، سيكون من الممكن تشغيله في غضون يوم عمل عادي.

"وبالتالي، ستكون قادرًا في نفس الوقت على إبلاغ الأشخاص عن نتيجة إيجابية وما إذا كانوا يحملون متغير فيروس كورونا إشكاليًا أم لا، علاوة على ذلك ، سيكون من الممكن مشاركة هذه المعلومات مع التتبع والتعقب ، والتي يمكن بالتالي التركيز بشكل أفضل على هؤلاء الأفراد واتصالاتهم.

قالت ستيفاني أوروم ، عالمة الأبحاث في Novozymes، إن الاختبار يمكن إجراؤه على ما يصل إلى 120 عينة في غضون ساعتين فقط، وأضافت: "هذا الاختبار هو نفسه اختبار (PCR) ولكن باستخدام قرص صغير ويمكنك تعديله بسرعة كبيرة مع الطفرات الجديدة، حيث يستغرق تشغيل الاختبار ساعتين ويومًا لتشغيل العينة في منشأة وإرسالها إلى المستخدم النهائي."

يؤكد الفريق دقة الاختبار من خلال معرفة ما إذا كان بإمكانه الكشف بشكل صحيح عن المتغير الموجود في العينات التي تم تسلسلها بالفعل.