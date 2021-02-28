إنشاء مشروعات مياه وصرف صحى بقرية "الكتكاتة" فى سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

تفقد أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية "الكتكاتة" بمركز ساقلتة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، يرافقه شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وعدد من أعضاء البرنامج الرئاسى مؤسسة "حياة كريمة"، ومصطفى الراوي عضو وحدة حياة كريمة بالديوان العام.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، والتقى عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم والمشكلات التي تواجههم، مشيدا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي سيساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين .