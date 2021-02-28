إقليم أيرلندا الشمالية يسجل 136 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلن إقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة أنه تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بكورونا في الإقليم البريطاني.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في شهر يناير عام 2020.
إقليم أيرلندا الشمالية يسجل 136 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كوروناالأحد، 28 فبراير 2021 04:53 م
كورونا - أرشيفية
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أعلن إقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة أنه تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
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