اليوم السابع
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إصدار العدد الـ26 من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج

الأحد، 28 فبراير 2021 02:28 م
إصدار العدد الـ26 من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج موضوع بالمجلة
كتب ـ محمود راغب

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صدر حديثا العدد السادس والعشرين من مجلة "مصر معاك"، متضمنا أبرز تفاصيل مبادرة أصلك الطيب لضمان حياة كريمة لأهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ومبادرة "مصرية بـ 100 راجل"، للمساهمة في تنمية الريف المصري، ونقل الحقائق للمصريين بالخارج.
 
وتواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ وتحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي، وتطوير القرى المصرية..
 
ويضم العدد أيضا، إسهامات المصريين بالخارج في دعم الحرف التراثية بحيّ الجمالية التاريخي، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها في صفحاتها.

المصريين بالخارج

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مجله مصر معاك

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