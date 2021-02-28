إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بقرية المعلا بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الأحد، بجوار كوبرى قرية المعلا التابعة لمجلس قروى الشغب بإسنا جنوب الأقصر، وتم نقل جميع المصابين والتى تراوحت إصابتهم ما بين كدمات وكسور وجروح متفرقة، إلى مستشفى إسنا التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

بداية تفاصيل الواقعة تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بجوار كوبرى قرية المعلا التابعة لمجلس قروى الشغب بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وانتقل لموقع الحادث على الفور كل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، والعقيد طاهر الفخرانى مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبرى خزام وكيل وحدة مرور إسنا.

وتبين من خلال المعاينة أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي، وأثر ذلك على اتزان السيارة وانحراف عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلابها، واستقبل مستشفى إسنا التخصصى، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، المصابين وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح سطحية وتلقيهم العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولى النيابة التحقيق.