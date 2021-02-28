إصابة 4 من عمال المحارة فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 4 من عمال المحارة بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق "بلبيس- العاشر"، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس بوصول كل من "صبرى ممدوح محمد" 40 سنة و" صبري عبد الوهاب" 44 سنة و" صابر محمد عبد الغنى" 40 سنة و" أحمد السيد فريد" 28 سنة جميعهم عمال محارة مقيمين قرية ميت بشار مركز منيا القمح.

وتبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها بطريق " بلبيس- العاشر" نتيجة انفجار أحد الإطارات للسيارة.