إصابة سيدة و5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالشرقية

أصيبت سيدة و5 أشخاص بمحافظة الشرقية، بكسور وكدمات فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق "أبوحماد- العاشر"، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس، لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس بوصول كل من "محمد أمين السيد" 35 سنة و"سماح إسماعيل" 45 سنة و"محمد السيد سليم" 35 سنة و" أحمد نبيه السيد" 35 سنة و"حسام عبد العظيم" 45 سنة و"أحمد عبد الرحمن عوض"، مقيمين بالعاشر من رمضان، مصابين بكسور وسحجات وكدمات، وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم سيارتين ملاكى بطريق "أبوحماد- العاشر" أمام الصوب الزراعية.