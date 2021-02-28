إحالة تاجر إلى المحاكمة لاتهامه بقتل سائق "توك توك" بسبب خلافات بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تاجرا للمحاكمة الجنائية؛ لبدء محاكمته فى اتهامه فى واقعة مقتل سائق توك توك، بعدما احتجزه داخل شقة فى العمرانية، وسقوطه من النافذة، بسبب خلاف حول سداد قيمة توك توك اشتراه المجنى عليه من المتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة أمام عقار فى العمرانية، وتبين سقوطه من نافذة إحدى الشقق ومصرعه.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك، نشب بينه خلاف وبين تاجر، حول سداد قيمة توك توك اشتراه المجنى عليه من التاجر، مما دفع الأخير لاستدراجه واحتجازه بالشقة، ولقى المجنى عليه مصرعه نتيجة سقوطه من النافذة، حيث وجه أفراد أسرة المجنى عليه اتهاما للتاجر بالتسبب فى سقوطه، بعد الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، واستجواب المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.