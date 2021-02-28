اليوم السابع
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أمين جامعة الدول العربية يتسلم أوراق اعتماد مندوب الإمارات الجديد.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 05:54 م
أمين جامعة الدول العربية يتسلم أوراق اعتماد مندوب الإمارات الجديد.. صور السفير أحمد أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لدولة الإمارات
كتب مصطفى عنبر

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تسلم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أوراق اعتماد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد الشامسي لدى جامعة الدول العربية.

أبو الغيط يتسبم أوراق اعتاد مندوب الإمارات لدى الجامعة العربية
أبو الغيط يتسبم أوراق اعتاد مندوب الإمارات لدى الجامعة العربية

 

بدوره نقل الدكتور "الشامسى" لأبو لغيط، تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، كما جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات البعد العربي المشترك.

أبو الغيط والدكتور حمدج الشامسى يبحثا مستجدات الأوضاع فى المنطقة
أبو الغيط والدكتور حمد الشامسى يبحثا مستجدات الأوضاع فى المنطقة

وسبق أن تسلم وزير الخارجية المصرى سامح شكري، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية د. حمد الشامسي ، شكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية

 
وكان الدكتور حمد سعيد الشماسى ، وصل الى القاهرة ، أمس السبت ، لتسلم مهام منصبه سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة ،  لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية 
 
وكان في استقباله بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ، ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

 


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