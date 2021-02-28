أمين الأمم المتحدة: تفويت 39 مليار وجبة مدرسية في العالم منذ ظهور كورونا

كتب محمد شعلان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن طلاب المدارس يعانون من أكبر أزمة جوع وتعليم في التاريخ، حيث لم يتم توزيع 39 مليار وجبة مدرسية في جميع أنحاء العالم منذ ظهور جائحة كورونا، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تم تفويت 39 مليار وجبة مدرسية في جميع أنحاء العالم منذ ظهور COVID19".



امين الامم المتحدة على تويتر

وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "هذه هي أكبر أزمة جوع وتعليم في التاريخ، زيجب علينا زيادة التمويل والبرامج التي ستساعد في ضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب".

يذكر أنه قد أفاد تقرير جديد صادر عن اليونيسف أن أكثر من 39 مليار وجبة في المدرسة تم تفويتها على مستوى العالم خلال جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) بسبب إغلاق المدارس.

ومنذ بداية الوباء، لم يتلق ما يقرب من 370 مليون طفل وجبة مدرسية في 150 دولة ، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب اليونيسف للأبحاث وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الصادر في يناير 2021، ويوجد أكبر عدد من المستفيدين من برامج التغذية المدرسية في الهند (100) والبرازيل (48) والصين (44) وجنوب إفريقيا (تسعة) ونيجيريا (تسعة).

وبشكل عام ، انخفضت تغطية خدمات التغذية الأساسية (التغذية في المدارس ، واستكمال المغذيات الدقيقة ، وتعزيز التغذية ، وما إلى ذلك) بنسبة 30 لكل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويشمل ذلك أيضًا برامج علاج سوء التغذية الحاد لدى الأطفال ، بحسب التقرير.

وتُظهر أحدث تقديرات التقرير أن المدارس تلعب دورًا مهمًا في التوفير المباشر للخدمات الصحية والتغذوية في أول 8000 يوم من حياة الطفل والتي تعتبر بالغة الأهمية لنموه.

يمكن أن يؤثر فقدان التعليم الناجم عن إغلاق المدارس على صحة الأطفال وتغذيتهم على المدى الطويل. تظهر الأدلة من الهند وغانا أن انعدام الأمن الغذائي أثناء الطفولة قلل من درجات القراءة والحساب وكذلك الذاكرة قصيرة المدى.

وتظهر بيانات مسح ما قبل الجائحة من 68 دولة أنه قبل إصابة COVID-19 ، أبلغ حوالي 50 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا عن شعورهم بالجوع، وأظهرت بيانات أخرى من 17 دولة أنه في بعض البلدان ، كان ما يصل إلى ثلثي المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا يعانون من نقص الوزن وأن أكثر من نصف المراهقات في جنوب آسيا يعانون من فقر الدم.