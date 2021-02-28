أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو
-البطاطس بـ3.25 جنيه
-البصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات
-الكوسة بـ7 جنيهات للكيلو
- الجزر بـ5 جنيهات
- الخيار بـ6.5 جنيه.
- الجوافة بـ8.50 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
- التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى بـ7.5 جنيه
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
- البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.
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