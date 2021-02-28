اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 12:18 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه

الأحد، 28 فبراير 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو
-البطاطس بـ3.25 جنيه
-البصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات
-الكوسة بـ7 جنيهات للكيلو
- الجزر بـ5 جنيهات
- الخيار بـ6.5 جنيه.
- الجوافة بـ8.50 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
- التفاح السكرى بـ25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى بـ7.5 جنيه
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
- البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

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